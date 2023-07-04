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عدن - ياسمين التهامي - مفاجأة جديدة من الحكومة السعودية تفرح العرب جميعا..تأشيرة جديدة ومدتها لن تصدقها ابدا!!

كشف وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة أن الوزارة قررت تمديد تأشيرة العمرة من 30 إلى 90 يوما. وقال خلال المؤتمر الحكومي الصحفي أن الوزارة عملت على إثراء تجربة مفيدة ببرامج توعوية ضخمة في منصة نسك. بقية التفاصيل في الاسفل وكان وزير الحج أعلن عن تخفيض التأمين الشامل من 235 إلى 88 ريال بنسبة 63% ، دون تغيير في الخدمة والتغطية الموجودة.

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