اليمن.. سقوط خمسة جرحى في مواجهات مسلحة بين قوات دفاع شبوة وحراسات البنك المركزي بعتق

المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب خمسة على الأقل، اليوم الثلاثاء، في مواجهات مسلحة بين قوات دفاع شبوة التابعة للمجلس الانتقالي، وحراسة فرع البنك المركزي اليمني في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة (جنوبي شرق اليمن).



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن المواجهات بدأت باحتكاك في حاجز تفتيش يتبع قوات دفاع شبوة في شارع الشهيد قطن وذلك بعد أن رفض حراسة البنك المركزي اليمني تسليم أسلحتهم بحجة انهم عائدون لمقر عملهم.



وأضافت أنه وفور امتناع الجنود عن تسليم أسلحتهم وتجاوزهم حاجز التفتيش باشرهم أفراد دفاع شبوة بإطلاق النيران، لتندلع على إثرها اشتباكات أسفرت عن إصابة ضابط يُدعى "أحمد حبتور".



وأشارت إلى أن الاشتباكات انتقلت إلى محيط البنك المركزي اليمني لتسفر عن سقوط أربعة جرحى آخرين على الأقل من الجانبين.



ووفقا للمصادر فقد نقل "حبتور" للعلاج في مدينة المكلا نظرا لخطورة إصابته.

