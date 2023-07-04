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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. مقطع طريف لمطاردة خروف بعد هروبه من صاحبه في السعودية

وثق مقطع فيديو طريف، لحظة هروب خروف من صاحبه، في أحد مناطق المملكة، وذلك وسط مطاردة مثيرة من عدة أشخاص للإمساك به دون جدوى.

وأظهر المقطع الخروف يركض بسرعة داخل شارع جانبي، بينما يلاحقه صاحبه وشخص آخر في محاولة للإمساك به ولكنها باءت بالفشل.

بقية التفاصيل في الاسفل

وأبان الفيديو محاولة شخصين آخرين الإمساك بالخروف دون جدوى، حتى وصل إلى طريق عام مخصص للسيارات، وأثناء ذلك أوقف شخص سيارته ونزل برفقة آخر وحاولا الإمساك بالخروف إلا أن الخروف تمكن من مرواغتهم جميعا وواصل الركض وتمكن من الفرار.

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