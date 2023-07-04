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عدن - ياسمين التهامي - أرامكو السعودية.. تقرر رفع أسعار أسطوانات الغاز خلال أيام العيد إلى هذا السعر الجديد

شهدت مدينة جدة وباقي المدن بالمملكة السعودية ارتفاعًا كبيرًا في أسعار أسطوانات الغازآ وقد وصلت نسبة ارتفاع سعر إعادة التعبئة اليوم الأحد الموافق 11 يونيو 5% وتم بيع اسطوانة الغاز الواحدة بسعر 21 ريالاً سعوديًا وذلك بعد أن كانت الاسطوانة تباع بـ 20 ريال سعودي فقط.

أسباب ارتفاع سعر الغاز في السعوديةأوضحت الشركة الوطنية للغاز والبتروكيماويات استلامها خطاباً من وزارة الطاقة بخصوص تعديل أسعار بيع الغاز البترولي المُسال اعتباراً من الحادي عشر من يونيو، وأفادت بأن سعر ملء أسطوانة الغاز يشمل ضريبة القيمة المضافة بلغ ١٩.٨٥ ريال، بعد أن كان بسعر ١٨.٨٥ ريال، بنسبة زيادة قدرها ٥.٣١٪. يجب ملاحظة أن هذه التكلفة لا تشمل تكاليف النقل من محطات التوزيع إلى نقاط البيع.

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كم سعر اسطوانة الغاز بعد الضريبة

وقد وصل سعر اسطوانة الغاز بعد الضريبة التي تم رفعها بدءًا من اليوم 11 يونيو إلى 21 ريال سعودي حيث تُباع الأسطوانة بهذا السعر في مدينة جدة ويختلف السعر باختلاف المدن الأخرى.