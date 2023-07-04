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عدن - ياسمين التهامي - جورجينا تكشف أكثر شيء يزعجها في السعودية والمعاناة التي تشكو منها كل يوم

كشفت عارضة الأزياء الأرجنتينية جورجينا رودريغيز عن بعض المشكلات المتعلقة بمكان إقامتها في السعودية قائلة:”أن الأسقف عالية جدًا ، لذا فإن التغيير البسيط في المصباح يؤدي إلى حدوث فوضى في الجهاز الذي يجب تركيبه، بل إن هناك تفاصيل تتجاوز ذلك ، لأن تغيير الثقافة كان جذريًا بكل الطرق الممكنة”. كما تحدث جورجينا خلال مقابلة لمجلة Sportweek عن طبيعة علاقتها بحبيبها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث قالت أن :”كريستيانو أب رائع وأفضل رجل يمكن أن أحلم به على الإطلاق”. بقية التفاصيل في الاسفل ولفتت إلى أنه لا يهوى المطبخ، ولا يمكن أن يضع في المنزل أي مريلة للطبخ. وأضافت :”رونالدو بعد أدائه تمارينه طوال الصباح، يبحث عن طبق ساخن من الطعام اللذيذ المحضر على الطاولة”، مؤكدة أنها تحب أن تطهو رغم أن لديهم طاهي مبدع.

إنتقل الثنائي مؤخرا إلى الرياض، بعدما تعاقد نادي النصر السعودي مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل رسمي عقد يمتد حتى صيف عام 2025، في صفقة تم وصفها بالتاريخية.

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