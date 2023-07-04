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عدن - ياسمين التهامي - شاهد: مسن سعودي يوجه نصيحة لمن بلغت أعمارهم الـ 50 والـ 60 ( فيديو )

وجه مسن سعودي نصيحة لكبار السن لمن بلغت أعمارهم الـ 50 عامًا والـ 60 عامًا، مشيرًا إلى أن الإنسان يحمل نفسه من الضغوطات النفسية ما لا طاقة له بها، ومؤكدًا أنه لا يوجد أغلى من الصحة.

ووثق المقطع المتداول عبر مواقع التواصل، كمية كبيرة من الأدوية أمام المواطن، وهو يقول: "أنت تريد أن تصلح عيالك وإخوانك وتبي الزوجة على كيفك وتبي الدنيا على كيفك، والمصلح هو الله سبحانه وتعالى، مستعينًا بالآية الكريمة: "إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء".

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وتابع نصائحه لهذه الفئة العمرية: لا تضغط على نفسك ولا تحمل نفسك مالا طاقة لك به، وإن أصبت بمرض مثل السكر لن تجد من يقف بجانبك، مختتمًا المقطع بقوله: "كبير السن مثل السيارة القديمة".

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