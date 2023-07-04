جنين.. المقاومة الفلسطينية تصد محاولة توغل جديدة والاحتلال يستعد لإنهاء الهجوم

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إن كتيبة جنين تصدت لعملية توغل جديدة في المخيم، وأضافت الكتيبة أن مقاتليها يخوضون اشتباكات محتدمة مع جيش الاحتلال ويفجرون عددا من العبوات الناسفة.



وذكرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن كمائن مقاتليها "اصطادت جنود الاحتلال وآلياته بشكل دقيق ومباشر في مخيم جنين مساء أمس وصباح اليوم"، وأضافت الكتائب أن عناصر "ما زالوا يخوضون المواجهة الشاملة مع جيش الاحتلال المتوغل في المخيم".



في المقابل، أوردت الإذاعة الرسمية في إسرائيل أن الجيش يستعد لإنهاء هجومه في جنين "ما لم تحصل تطورات جديدة"، فيما عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي اجتماعا لإجراء تقييم أمني للوضع في جنين.



وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي لإذاعة "كان" الرسمية إن العملية العسكرية في جنين "تقترب من استكمال تحقيق الأهداف المحددة".



وأكد الجيش الإسرائيلي أن قواته قتلت تسعة فلسطينيين، مضيفا أنهم كانوا جميعا مسلحين.



وقال متحدث باسم جيش الاحتلال إن القوات ستنتشر في مناطق مستهدفة محددة في المخيم لتنفيذ المزيد من عمليات التفتيش اليوم الثلاثاء.



وقال جيش الاحتلال إنه يخطط لدهم ما سماه 10 أهداف إرهابية متبقية في مخيم جنين، وأضاف أن سلاح الجو أغار على 20 هدفا في جنين منذ بداية العملية، كما أعلن اعتقال 120 فلسطينيا خلال العملية المتواصلة في جنين، وما زال يبحث عن 160 مسلحا تحصنوا داخل المخيم.



والهجوم الإسرائيلي على جنين هو الأوسع منذ عام 2002، وقد ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 10 شهداء و100 جريح بينهم حالات حرجة.



وأظهرت صور استهداف قوات الاحتلال لعدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال، بما بدت أنها قنابل غاز، أثناء محاولة خروجهم من مخيم جنين. وكان مراسل الجزيرة قد أفاد بأن قوات الاحتلال أرغمت مئات الفلسطينيين من أهالي المخيم على المغادرة تحت التهديد بقصف منازلهم.



وتظهر الصور محاولة عدد من سكان جنين مغادرة مناطق تحرك قوات الاحتلال بحثا عن أماكن آمنة. وقد أعادت قوات الاحتلال بعض السكان لدى اقترابهم من مناطق تمركز دورياتها في مناطق متفرقة. ويحاول أهالي مخيم جنين اللجوء إلى المستشفى الحكومي هربا من قصف قوات الاحتلال.



وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تمكنت من إخراج نحو 3 آلاف فلسطيني من مخيم جنين رغم الدمار الذي لحق بالطرق نتيجة تدمير آليات جيش الاحتلال لها.



في المقابل، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن التقارير عن إخلاء مخيم جنين من سكانه غير صحيحة.



كذلك أفاد مراسل الجزيرة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي دفع صباح اليوم بتعزيزات إضافية إلى مخيم جنين وأن مقاومين فلسطينيين تصدّوا لها، وأفاد المراسل بأن آليات عسكرية إسرائيلية مصحوبة بجرافات تتقدم نحو عدد من المحاور عند مدخل مخيم جنين الشرقي.



وفي تطورات الساعات الماضية، توعّدت المقاومة بالرد على العملية الإسرائيلية الأوسع منذ عام 2002، وأكدت أن الاحتلال في حال اقتحم مخيم جنين سيدفع ثمنا لم يتوقعه، بينما قالت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنها تتحسّب لقيام الفصائل الفلسطينية بإطلاق صواريخ من قطاع غزة.



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عملية جنين تم الخطيط لها منذ عام، وأنه تمت الموافقة على العملية قبل نحو 10 أيام من قبل نتنياهو وغالانت وقيادة الجيش.



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن جنين تحولت في الأشهر الأخيرة إلى "ملجأ للإرهابيين"، وإن الجيش "يضع اليوم حدا نهائيا لذلك".

المصدر: الجزيرة