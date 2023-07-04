شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف في سعر الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم 4 يوليو 2023 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ارتفاع طفيف في سعر الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم 4 يوليو 2023

ارتفع سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بشكل طفيف في المملكة العربية السعودية، سجلت أسعار الذهب اليوم ارتفاع طفيف، وجاءت قائمة أسعار الذهب اليوم في السعودية، على النحو التالي: بقية التفاصيل في الاسفل • سعر جرام الذهب عيار 24 سجل جرام الذهب عيار 24 حوالي 232.45 ريال سعودي، أي حوالي 61.99 دولار أمريكي. • سعر جرام الذهب عيار 22 سجل جرام الذهب عيار 22 حوالي 213.08 ريال سعودي، أي حوالي 56.82 دولار أمريكي. • سعر جرام الذهب عيار 21 سجل جرام الذهب عيار 21 حوالي 203.39 ريال سعودي، أي حوالي 54.24 دولار أمريكي. • سعر جرام الذهب عيار 18 سجل جرام الذهب عيار 18 حوالي 174.34 ريال سعودي، أي حوالي 46.49 دولار أمريكي. • سعر جرام الذهب عيار 14 سجل جرام الذهب عيار 14 حوالي 135.60 ريال سعودي، أي حوالي 36.16 دولار أمريكي. • سعر أونصة الذهب – سجل سعر أونصة الذهب بيع حوالي 7,230.00 ريال سعودي، أي حوالي 1,928.00 دولار أمريكي. – سجل سعر أونصة الذهب شراء حوالي 7,233.75 ريال سعودي، أي حوالي 1,929.00 دولار أمريكي.

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع طفيف في سعر الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم 4 يوليو 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.