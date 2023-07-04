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عدن - ياسمين التهامي - هل يوجد في الجسم دم فاسد ؟ شاهد:طبيب سعودي يجيب ويكشف مفاجأة بشأن دم الحجامة !

كشف طبيب الأسرة "سعود الشهري " ، خلال مقطع فيديو ، أنه لا يوجد دم فاسد في جسم الإنسان ، وإذا وجد فهذا سيُصيب الإنسان بمليون مرض .

علق سعود الشهري على سؤال أحد المتابعين ،مفاداه " رأيت استخراج الدم الفاسد من الجسم بالحجامة فكيف أتخلص من الدم الفاسد في جسمي ؟" ، فأجابه الشهري ساخرا :" تستطيع التخلص من الدم الفاسد بكل سهولة وأنت جالس .. أجلس فقط ". مٌتابعاً"لا يوجد في جسمك دم فاسد" .

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وأوضح أنه إذا صفع الإنسان نفسه ، يصير أسفل هذا المكان عمليات تقتصر في أن الجسم يصحح الخلل ، ويبدأ يبني ويصحح الخلايا التي تكسرت .

وأضاف: الخلاصة ليس في جسمك دم فاسد ، والجلطة تتكون بقطعة دم صغيرة جدا ، وإذا وجد في الجسم دم فاسد لأٌصيب الإنسان بمليون مرض.

واستطرد: الدم بطبيعته إذا تعرض للهواء يتخثر ، وهذه نعمة من الله ، فإذا انجرحت ، يقف الدم بالتخثر ، وهذا مسؤول عنه خلايا الكبد ".

واختتم : فهذا الذي يشرحونه بالحجامة ، يخرج الدم فيحدث له تخثر ، لا هو دم فاسد ولا شيء .