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عدن - ياسمين التهامي - شاهد سعودي اصطحب ابنته إلى مستشفى .. وعند الكشف عليها كانت الصدمة التي قصمت ظهره

قص الراوي عبدالله المخيلد، قصة مواطن اصطحب ابنته المريضة إلى أحد المستشفيات بالخفجي، فتفاجأ بحملها، وبعدما قرر إنهاء حياتها كانت المفاجأة. وقال المخيلد، خلال لقاء ببرنامج “الأجاويد”:” أخذ رجل ابنته التي تبلغ من العمر 27 عامًا وتوجه بها إلى أحد مستشفيات الخفجي التابعة للشركة التي يعمل فيها بسبب معاناتها من الدوخة”، مضيفا:” طلب الطبيب من والد الفتاة إجراء تحاليل كاملة”. بقية التفاصيل في الاسفل وأكمل:”أخذ والد الفتاة نتيجة التحاليل، وتوجه بها إلى الطبيب لمعرفة الحالة الصحية لابنته، فأخبره الأخير بأن ابنته حامل، فأصيب الرجل بالصدمة لأن ابنته بكر ولم تتزوج”.وأشار:” الطبيب أخبر والد الفتاة، أن ابنته حامل والأعراض التي تعاني منها هي أعراض حمل”، لافتا:”عاد الرجل برفقة ابنته للمنزل، ولم يخبر والدتها بشيء رغم ظهور علامات الارتباك عليه”. واستكمل:”أخرج الرجل مسدسه بنص الليل، ووضع فيه رصاص، وعندما انتبهت له الزوجة فسألته (وش في؟)، فأبلغها بأن تقرير المختبر يقول إن البنت حامل، وأنه يريد إنهاء حياتها”.

وأردف:”قالت له زوجته (اتقي الله وخذها لمستشفى ثاني)، وأجري لها تحاليل لأن ابنتك بريئة ونظيفة”، موضحا:”في اليوم التالي أخذ الرجل ابنته إلى مستشفى آخر فطلب منهم عمل تحاليل لابنته فتبين أن ابنته عندها فقر دم وليست حاملاً”. وتابع:”أجرى الرجل تحاليل متعددة لابنته في مراكز أخرى، وتأكد أن ابنته ليس حاملا ثم رجع للمستشفى الأساسي، ودخل على أحد الأطباء وأخبره بأن معه 5 تقارير طبية تثبت براءة ابنته”.

واختتم:”عندما تأكد الطبيب اتضح له أن التقرير يخص سيدة أخرى، ولكن ما حدث بسبب تشابه الأسماء بين الفتاة وامرأة أخرى”، لافتا:”سجد الرجل في عيادة الطبيب بعدما تأكد أن ابنته ليست حاملاً”.

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