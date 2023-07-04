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عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو.. مواطن سعودي يهدي ابنته حجة هذا العام ويكشف السبب

قدم مواطن من الأحساء لابنته هدية تخرجها من المرحلة الثانوية بتفوق عبارة عن حجة.

وقال المواطن ناجي أنه حج سابقاً وفي هذا العام أتى مع ابنته لتحج حجة الإسلام تقديراً لوجهودها وتفوقها الدراسي .

من جانبها قالت الابنة : " رب كتب لي إني أحج هذه السنة ، وهذا بفضل الله ثم بفضل أبوي الله يحفظه ونادر ما نلقى آباء مثل كذا وفضله كبير جداً علي وما أدري إيش أسوي عشان أجازيه بهذا الفضل" .

وقدمت الفتاة الشكر للقيادة ولرجال الأمن معربة عن فخرها بوطنها الذي ينعم بالأمن والآمان في كل مكان فيه .

فيديو | أب يهدي ابنته هدية تخرجها من المرحلة الثانوية حجة الإسلام نتيجة تفوقها الدراسي

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