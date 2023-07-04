وزير الدفاع اليمني: القوات المسلحة ماضية في تحرير كافة تراب الوطن

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري ، اليوم الإثنين، أن القوات المسلحة ماضية في معركة تحرير كافة تراب الوطن.



جاء ذلك خلال تفقده في العاصمة المؤقتة عدن، قيادة المنطقة العسكرية الرابعة وهيئة الاستخبارات وقيادة الشرطة العسكرية للاطلاع على أحوال منتسبيها، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وشدد الوزير الداعري على الاهتمام بمنتسبي القوات المسلحة ورفع كفاءتهم قتالياً ومعنويا وتحسين مستوى التدريب والتأهيل وتوحيد كافة الجهود لمواجهة الأخطار والتحديات.



وجدد العهد على المضي قدما لتحرير كافة تراب الوطن من مليشيا التمرد والإرهاب واستعادة مؤسسات الدولة وفرض الأمن والاستقرار.



كما اطلع وزير الدفاع على الخدمات الطبية والرعاية الصحية التي تقدمها دائرة الخدمات الطبية ومستشفى عبود العسكري في عدن.



وخلال الزيارة العيدية شدد الفريق الداعري على الانضباط والجاهزية والارتقاء بالخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات العسكرية للجرحى والمصابين بالشكل الذي يليق بتضحياتهم.



من جهتهم عبر الضباط والصف والجنود عن سعادتهم بزيارات وزير الدفاع، مؤكدين استعدادهم الدائم للقيام بالدور المنوط بهم في تنفيذ المهام الموكلة اليهم ومواصلة التضحيات والنضال في سبيل الوطن.

