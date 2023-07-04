لجنة التحقيق في حادثة ميدان الشهداء بتعز: الحادثة عرضية ولا تحمل أي طابع أخر وسنعلن النتائج خلال الساعات القادمة

المنامة - ياسر ابراهيم - أكدت لجنة تقصي الحقائق في حادثة ميدان الشهداء بتعز، اليوم الإثنين، أن الحادثة عرضية ولا تحمل أي طابع أخر، مشيرة إلى أنها ستعلن نتائج التحقيق خلال الساعات القادمة.



وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بأن محافظ تعز نبيل شمسان استمع خلال اجتماع بلجنة تقصي الحقائق بحادثة ميدان الشهداء أثناء احتفالية مهرجان تعز العيدي 2023 إلى شرح حول النتائج الأولية التحقيقات في الحادثة.



وأوضحت اللجنة أنها اتخذت جملة من القرارات الضامنة لتحقيق جدي ونزيه وشفاف يضع كل جهة وفرد أمام مسؤوليته فيما حدث، والتي شملت الاحتجاز والتوقيف والاستجواب مع كل من له علاقة او يشتبه بضلوعه في الأحداث.



وقالت إن الحادثة عرضية وتصرف شخصي، وذات طابع جنائي بحت ولا تحمل أي أبعاد أخرى او ملامح الجريمة المنظمة، وسوف تعلن نتائج التحقيق للرأي العام فور استكمال اللجنة إجراءات عملها خلال الساعات القادمة.



وأهابت اللجنة بكافة وسائل الإعلام والناشطين والمنظمات بأن عليهم الثقة بالإجراءات القانونية التي تنفذها الجهات المختصة واللجنة المكلفة بالتحقيق، وتحري الدقة والمصداقية في نقل المعلومات وتداولها وأخذها من مصادرها الرسمية بعيدا عن الترويج للإشاعات والمعلومات المزيفة.



بدوره، أشاد محافظ تعز بأداء اللجنة المشكلة للتحقيق بناء على توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي والتكفل بالعلاج والرعاية الصحية الكاملة للجرحى والوقوف بمسؤولية إزاء تلك الأحداث المؤسفة والتي يجب أن تأخذ مجراها القانوني وضبط الجناة.



وشدد شمسان، على ضرورة اتخاذ قرارات حازمة بحق الجناة لينالوا جزائهم الرادع، مؤكداً الحرص على أن تكون تعز نموذجية بمدنيتها وسلميتها كما عرفت، وعدم السماح لكل من يحاول تشويه المحافظة وأن القانون فوق الجميع.



وأشار إلى حماية وإنفاذ القانون لتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان ومنع الانتهاكات وتعزيز السلام والتعايش وتوفير مناخ الحرية والبيئة الآمنة لكافة الأنشطة والمشاريع المدنية والإنسانية والحقوقية والتنموية التي تنفذها المؤسسات والهيئات الرسمية والمجتمعية المحلية والدولية الهادفة لتعافي المحافظة.

والسبت الماضي، أصيب شخصان على الأقل، جراء إطلاق نار وتدافع خلال اختتام فعالية مهرجان العيد الذي نظمه مكتب الثقافة بميدان الشهداء بتعز.