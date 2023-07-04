الموت يغيب الفنان اليمني "سعودي أحمد صالح" عن عمر ناهز 80 عاما

المنامة - ياسر ابراهيم - غيَّب الموت، اليوم الإثنين، الفنان اليمني القدير سعودي أحمد صالح، بمدينة الحَوطَة بمحافظة لحج، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز الـ 80 عاما.



والفنان سعودي، يعد أحد أبرز عمالقة اللون اللحجي للفن الغنائي اليمني الشهير، حيث التحق في العام 1959 م، بالندوة الموسيقية اللحجية، وانضم إلى ندوة الجنوب الموسيقية.



وكان الراحل من مؤسسي فرقة الحَوطَة الموسيقية، ولحن وغنى الغزير من الأشعار الغنائية الطروبة للعديد من شعر الغنائي اليمني.



ومن روائع ألحان الفنان سعودي، أغنيات "يقولوا لي الهوى قسمة.. متى كان الهوى مقسوم؟!"، و"نامت عيون التي كانت معي تسهر" للأمير الشاعر صالح مهدي علي العبدلي، و"بنار الشوق.. كم قلبي تجلع" للأمير الشاعر محسن صالح مهدي العبدلي، و"بأهجرك بانساك يا ذي طال بعدك" للشاعر صالح أحمد صالح "اللبن"، و"أنا والعقل في حيرة.. على ذاك الجميل" للشاعر أحمد سيف ثابت الدُّبَينِي الصُّبَيحِي، و"حبيبي لو جفا في الحب مرة"، و"الحب حالي ومُر".



بالإضافة إلى أغانيات"كيف أفعل بقلبي.. ذي ماشي قنع؟!"، و"مَحَّد جرحني" للشاعر محمود علي السلامي، و"يباني عود له ثاني"، و"الحبْ مش عيب"، و"ناموا كلهم ناموا"، و"توبة من الحب توبة" للشاعر صالح سعيد نصيب، و"تحدى الحبْ يا ويله" للشاعرة صفية محمَّد علي العدني، و"ما أحلى خصامه حبيبي"، و"عاتب.. في الحب يحلى العتاب" للشاعر أحمد صالح عيسى، و"لو عذبوني وصبوا المُر في كأسي"،و"عرفتك وانكشف أمرك وبانت لي ألاعيبك" للشاعر عبد الله محمود الشريف، و"بعدت عني باختيارك"، و"حبيت أنا حبيت".



وكذا أغنيات "يجوز تسمعني وتتجاهل نداي" للشاعر محمَّد حسين الترزي، و"يا ليالي.. ريت ليلة ترحمي حال المعذب" للشاعر عوض أحمد كريشة، و"شو بيني وبينك" للشاعر عبد الله سالم باجهل، و"تباني أهواك" للشاعر الدكتور علي مهدي كُرْد، و"حبيبي.. عاد شي تذكر؟!" للشاعر مهدي علي حمدون، و"من دموعي كل ليلة" للمناضل والشاعر أحمد سالم عبيد، وزير الإعلام الأسبق، و"أنا ردفان الأبي" للشاعر حمود نعمان صالح، و"صباح الخير يا نوسة" للشاعر المهندس عارف مبارك كرامة "بدر موسى".



كما صدر للفنان سعودي أحمد صالح كتاب "حياتي.. وفني"، في العام 2014 م، وقدَّم للكتاب الدكتور يحيى قاسم علي سهل المحامي، أستاذ القانون العام المشارك في كلية الحقوق بجامعة عدن.



المصدر: وكالة سبأ