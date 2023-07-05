حجة.. مسلح حوثي يقتل ابن عمه حرقًا بعد رفضه الانضمام للمليشيات

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدم أحد عناصر مليشيات الحوثي الإرهابية بمحافظة حجة، شمال غربي البلاد، على حرق ابن عمه، مما أسفر عن وفاته؛ بسبب رفضه الانضمام إلى صفوف المليشيات.

وحسب مصادر إعلامية، فإن المسلح الحوثي يدعي "علي محمد الورقي"، وقد أقدم على حرق ابن عمه المجني عليه "حمود أحمد الورقي"، في قرية الحشام بمديرية أفلح الشام، بعد خلاف نشب بينهما إثر رفض الأخير الانضمام إلى صفوف المليشيات.

وأوضحت المصادر، إن المجني عليه خريج ثانوية عامة، ويعول أمه وشقيقاته، حيث توفي والده في مواجهات حجور الأخيرة ضد مليشيات الحوثي.

وأشارت المصادر إلى أن الجاني يعيش في منزله حرًا طليقًا، تحميه المليشيات كونه أحد عناصرها.