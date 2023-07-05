اليمن.. الأوقاف تدعو العلماء والدعاة لمواجهة الخرافات الحوثية والأفكار السلالية

المنامة - ياسر ابراهيم - دعا وزير الأوقاف والإرشاد في الحكومة اليمنية محمد عيضة بن شبيبة، الثلاثاء، العلماء والدعاة والمرشدين، لدحض الخرافات والأفكار الحوثية، والتحذير منها في المحاضرات والدروس وعبر كل الوسائل المتاحة.

جاء ذلك في بيان نشره الوزير على صفحته في وسائل التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع الدعوات الحوثية للاحتفال بما يسمى بيوم الغدير ويوم الولاية، الداعية لحكم السلالة المليشياوية.

وأشار التعميم إلى إلى أنه "ولكوننا في شهر ذي الحجة الذي يجعل السلاليون يوم الثامن عشر منه يومًا دينيًا وعيدا سلاليا، فإنه يقتضي واجبنا الديني والوطني دحض هذه الخُرافة، وما يُسمى بيوم الولاية، والتحذير منها في المحاضرات والدروس وعبر كل الوسائل التي نخاطب من خلالها أبناء شعبنا".

وأكد الوزير شبية أن هذه الخرافة الحوثية "تتعارض مع نظامنا، وتخالف دستورنا، وتضر بحق شعبنا في اختيار حكامه"، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة التحذير منها كون ذلك "لا يعد من باب محاربة الطقوس الدينية أو المناسبات المذهبية".

وأضاف، "وإلى جانب دحض هذه الخرافة التي يروج لها الكهنوت الإمامي البغيض، يستوجب الأمر الإشارة إلى هُوية اليمن الحضارية والتاريخية، والدور اليمني في حمل رسالة الإسلام منذ بواكيره الأولى، وأن الأمر شورى، والحاكم يأتي باختيار اليمنيين لا بنظرية البطنين، وأن مايسمى بالاصطفاء الإلهي وحصر الحكم في جينات بعينها وتميزها وتسيدها على غيرها غير مقبول في بلادنا، وباطل عند شعبنا، ومخالف لدستورنا وقد قامت ثورة ٢٦ سبتمبر المجيدة ضد هذه الخرافة، وضحّى ثوارُها الأحرار بدمائهم ليعود الحق لأهله، والاختيار للشعب، ولكي يتخلص اليمن من فكرٍ عنصريّ يزعم أصحابه أن الحق الإلهي في الحكم والدين والمال هو لمن ينسبون أنفسهم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأنهم أوصياء على اليمنيين".

وخاطب الوزير العلماء والخطباء والدعاة قائلا: "إننا نهيبُ بدوركم الفكري الكبير في دحض الشبهات، وتصحيح الأفكار، وتحذير شعبنا من نظرية سلالية عنصرية أضرت به وعاش بسببها منذ قرون يتنقل بين الحروب ويغرق في الدماء وتحفر له القبور، وسيظل كذلك حتى يأخذ على يد العنصريين الذين يريدون حكمه باسم السماء، وبموجب جينات مزعومة، لا على أساس الاختيار الشعبي والمؤهلات العلمية والخبرات الميدانية، والقوة والأمانة".



واختتم وزير الأوقاف تعميمه بالتشديد على أنه "لا للسلالية، أو الحكم بالغصب، أو باسم السماء".

جدير بالذكر أن مليشيا الحوثي تسعى لترسيخ فكرة ما يسمى بالولاية، واستغلالها؛ في محاولة منها للبحث عن شرعية دينية بديلة عن الشرعية الشعبية القائمة على التعددية، والتي تعد واحدة من الثوابت الوطنية الى جانب الجمهورية والوحدة.