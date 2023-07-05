اليمن.. مقتل وإصابة أربعة أطفال بانفجار عبوات ناسفة من مخلفات الحرب بتعز

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل وأصيب أربعة أطفال، يوم الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات الحرب، في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

وذكر المرصد اليمني للألغام، أن الطفل "(حمزة أحمد محمد الغرباني 14 عاما) قتل، وأصيب طفلين آخرين أحدهما جراحه بليغة؛ نتيجة انفجار عبوة ناسفة مموهة على شكل (علبة عصير) بالقرب من منازلهم في حي "الجحملية".

وأضاف المركز في بيان مقتضب له نشره على صفحته في "تويتر"، كما أصيب طفلا بعمر ثمان سنوات، بانفجار جسم حربي في مديرية صالة، جنوب مدينة تعز.

يأتي هذا بعد يوم واحد من مقتل الطفل "عرفات عبده غالب الوهيبي" بانفجار مقذوف (قذيفة هاون) أثناء رعيه للماشية في منطقة شوكان، بمديرية ماوية.

وأدت الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي والمتفجرات، إلى مقتل وإصابة الآلاف من اليمنيين غالبيتهم من النساء والأطفال، فضلا عن الاعاقات المستدامة التي خلفتها الألغام والمتفجرات الحوثية في عدد من المحافظات اليمنية.