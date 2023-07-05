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اسعار الذهب اليوم في السعودية 5-7-2023 - سعر الذهب مقابل الريال السعودي

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عدن - ياسمين التهامي - اسعار الذهب اليوم في السعودية 5-7-2023 - سعر الذهب مقابل الريال السعودي

2023/07/05 الساعة 08:50 صباحاً (جهينةيمن)

 

بقية التفاصيل في الاسفل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 5-7-2023

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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