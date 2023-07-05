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عدن - ياسمين التهامي - اسعار الذهب اليوم في السعودية 5-7-2023 - سعر الذهب مقابل الريال السعودي 2023/07/05 الساعة 08:50 صباحاً (جهينةيمن) بقية التفاصيل في الاسفل أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 5-7-2023 أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 5-7-2023

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