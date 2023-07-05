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عدن - ياسمين التهامي - دكتور سعودي يكشف عن مشروب شائع يساعد على النوم والاسترخاء وطرد غازات البطن

كشف الدكتور جابر القحطاني، خبير العقاقير الطبية، عن مشروب شائع يساعد على النوم والاسترخاء وطرد غازات البطن.

وقال القحطاني، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر":"اليانسون النجمي طارداً للأرياح ومهضماً إذا أخذ بمقادير قليلة ويساعد على النوم والاسترخاء إذا أخذ بمقادير كبيرة، ويعتبر أيضا جيد للجهاز المناعي ولتحسين وظائفه".

فوائد اليانسون النجمي

1- تحسين صحة الجلد

يتميز اليانسون النجمي باحتوائه على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة المختلفة، مما تساعد في القضاء على الجذور الحرةالموجودة في جميع أنحاء الجسم، وبالتالي تقليل ظهور التجاعيد وتعزيز مرونة الجلد وظهور البشرة بشكل جيد.

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2- تقوية المناعة

يساعد اليانسون النجمي على علاج الالتهابات البكتيرية الموجودة في المعدة وباقي أجزاء الجسم، وبالتالي يمكن اعتباره بمثابة مضاد حيوي طبيعي ضد الكثير من الأمراض وتقوية المناعة.

3- علاج أمراض الجهاز التنفسي

يعمل اليانسون النجمي على دعم صحة الجهاز التنفسي، لذلك ينصح به بعض الأطباء عند الإصابة بالسعال أو التهاب الحلق أو بداية الإنفلونزا، حيث إن كوب واحد من مشروب اليانسون النجمي يمكن أن يقضي على المشكلة بشكل مباشر.

4- النوم بشكل أفضل

وجدت نتائج بعض الدراسات أن اليانسون النجمي يحتوي على كمية جيدة من الخصائص المهدئة، التي تحفز إطلاق بعض النواقل العصبية التي تساعد على الاسترخاء والنوم بشكل أفضل، وبالتالي فهو رائع للأشخاص الذين يعانون من الأرق والنوم المتقطع.

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5- تحسين الدورة الدموية

يحتوي اليانسون النجمي على كمية كبيرة من معدن الحديد الذي يساعد بشكل كبير في زيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء، وبالتالي زيادة مستويات الطاقة عن طريق تعزيز الدورة الدموية والأكسجين المناسب لأطراف الجسم.

6- توازن الهرمونات

أثبتت نتائج بعض الدراسات أن اليانسون النجمي له تأثير قوي على كل من الرجال والنساء في ضبط مستويات الهرمونات، وبالتالي زيادة القدرة الجنسية، وتنظيم دورات الحيض والتحكم في تقلبات المزاج، وغيرها من المشاكل التي يتحكم فيها اضطراب الهرمونات.