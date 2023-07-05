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عدن - ياسمين التهامي - بشرى سارة للسعوديين: فلل سكنية بسعرخرافي ومعها سيارة هدية مجانية

وثق مقطع فيديو، مستثمر، يستعرض عددًا من الفلل السكنية في جدة، وعليها سيارة هدية مجانية.

وأوضح المقطع، المستثمر “فيلا ومعها سيارة مجانًا يا تلحق يا ما تلحق”.

وبحسب المقطع، فإن الفيلا مبنية على مساحة 350 متر، بقيمة 800 ألف ريال، ومعها سيارة مجانًا.

بقية التفاصيل في الاسفل

حركة تسويق جديدة بالعقار

فيلا بمدينة جده بمنطة ابحر ٣٥٠ متر مع سيارة هدية بقيمة ٨٠٠ الف ريال

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لا تشتروا عقار الا اذا كان العرض فيلا مع مصاريف الزواج والمهر وتأثيث الفيلا وسياره ب ٦٠٠

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