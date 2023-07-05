شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5-7-2023 في بداية التعاملات الصباحية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5-7-2023 في بداية التعاملات الصباحية

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل فروع بنك CIB عند 8.18 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع. سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي – مصر وحقق سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك الأهلي الكويتي – مصر، 8.23 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع. بقية التفاصيل في الاسفل سعر الريال السعودي في ميد بنك وطرح سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في ميد بنك بـ 7.98 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع. سعر عملة السعودية في البنك الأهلي المصري حافظ سعر الريال السعودي على مستواه أمام العملة المصرية بالبنك الاهلي عند 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك الاستثمار العربي عرضت بنك الاستثمار العربي سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية عند 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع. سعر الريال السعودي في بنكSAIB استقر سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه فروع SAIB عند 8.10 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع. سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس وصل سعر الريال السعودي داخل بنك قناة السويس، في بداية التعاملات إلى 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع. سعر الريال السعودي في بنك مصر بلغ سعر الريال السعودي أمام العملة المحلية بنك مصر في بداية التعاملات 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع. سعر الريال السعودي في المصرف المتحد عرضت فروع المصرف المتحد سعر الريال السعودي أمام الجنيه عند مستويات 7.95 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع. سعر عملة السعودية في بنك أبو ظبي التجاري أظهرت التعاملات الصباحية وصول سعر الريال السعودي أمام الجنيه ببنك أبو ظبي التجاري إلى 8.02 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع. سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني وصل سعر الريال السعودي اليوم في بداية التعاملات الصباحية ببنك الكويت الوطني، 8.17 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.

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