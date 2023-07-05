صراعات الإرث والثأر.. مقتل أربعة أشخاص بينهم امرأة في حادثتين منفصلتين بشبوة

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل أربعة أشخاص بينهم امرأة، في حادثتين منفصلتين بمحافظة شبوة (جنوب شرق اليمن)، على خلفية صراعات أسرية وقضايا ثأر، وسط فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الانفصالي.



وقالت مصادر محلية لـ " يمن شباب نت"، إن المدعو (حسين الخبش الباراسي) أقدم مساء أمس، على قتل والده وأخيه وعمته بوابل من الرصاص أثناء تواجدهم بنفس المنزل في مديرية الصعيد شرق شبوة، على إثر خلافات أسرية على "إرث".



وأضافت أن الباراسي تمكن من الفرار وسط محاولات أسرية للقبض عليه.



وفي سياق آخر، عثر مواطنون في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، الثلاثاء، على جثة نجل شيخ قبلي مقتولا بعد ساعات من فقدانه.



وأفادت المصادر انه تم العثور على نجل الشيخ (حسين بن علوي بن جريبه الحارثي) قرب منزلهم في وادي بلحارث بمديرية عسيلان.



وتأتي هذه الحوادث في ظل تصاعد الجرائم القائمة على قضايا الثأر القبلي والصراعات الأسرية، وسط غياب أي محاولات مجتمعية أو رسمية للحد من هذه القضايا.

