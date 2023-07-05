شكرا لقرائتكم خبر عن الطريقة الصحيحة للحصول على إقامة مجانية دائمة في السعودية 1444 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الطريقة الصحيحة للحصول على إقامة مجانية دائمة في السعودية 1444

اعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيان انها ستقوم باعفاء مجموعة محددة من الوافدين الى اراضي المملكة من رسوم الاقامة الفئات 1444/2023 بعد الإعلان عنها من قبل الجهات المعنية .الفئات المعفاة من رسوم الإقامة في السعودية:-العسكريين المتدربين في المنشآت الأمنية في المملكة. زوجات المواطنين السعوديين الأجنبيات. بقية التفاصيل في الاسفل المتعاقدين مع المؤسسات الحكومية. موظفي السفارات ومن يحمل جواز سفر دبلوماسي. خدم المنازل، العمالة الزراعية، الرعاة والسائق تحت كفالة فردية. – المقيمين بالتبعية من زوجات وأبناء. لمحارم. رسوم تجديد الإقامة العامل المنزلي 600 ريال. العامل الوافد 1000 ريال. المرافقين والتابعين للوافد 2000 ريال. الفئات المعفاة من رسوم تنمية الموارد البشرية شروط تجديد الإقامة للوافدين:- جواز سفر صالح لمدة لا تقل عن 6 أشهر. تواجد المقيم في المملكة. تسجيل الأفراد في جواز المستفيد المحدد. التأكد من امتلاك كل فرد جواز خاص به. دفع رسوم التجديد المقررة. تسديد المخالفات المرورية إن وجدت. ألا يكون على المقيم بلاغ هروب أو تغيب عن عمل.قم بتسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور. ثم التوجه إلى (خدمات أفراد الأسرة). النقر على (تجديد الإقامة).قم بتحديد الأفراد الذين سيتم تجديد إقامتهم. الضغط على (سداد الرسوم إلكترونيًا). إدخال بيانات البطاقة الائتمانية. الضغط على (دفع). الصرافات الآلية لدفع رسوم تجديد الإقامة – تحديد (سداد تجديد إقامة). إدخال البطاقة البنكية. الضغط على (المدفوعات الحكومية). كتابة رمز المرور. خطوات دفع رسوم تجديد الإقامة : التوجه إلى أقرب صراف آلي تابع للعميل. دفع القيمة المطلوبة في الشاشة. استلام إيصال الدفع. الاستعلام عن صلاحية الإقامة يمكنكم الاستعلام عن صلاحية الإقامة ومدتها باتباع الخطوات التالية: التوجه إلى منصة أبشر ” قم باختيار (الاستعلام عن صلاحية الإقامة). ثم التوجه إلى (خدمات أفراد الأسرة). قم بتسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور. مدة صلاحية الإقامة للوافد ظهور كافة التفاصيل الخاصة بالإقامة. تحديد الشخص المراد الاستعلام عن إقامته.

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