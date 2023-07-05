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عدن - ياسمين التهامي - السعودية: سيارات فخمة تناسب محدودي الدخل تقسيط وكاش لفترة محدودة

السيارات المستعملة هي السيارات التي تمتلكها أشخاص آخرون قبل أن يتم بيعها، وتختلف السيارات المستعملة في العمر والحالة وعدد الكيلومترات المقطوعة والمواصفات التي تحملها، كما يتوفر الكثير من السيارات المستعملة في السوق يمكن شراءها من التجار المختصين ببيع السيارات المستعملة أو من الأفراد الذين يرغبون في بيع سياراتهم القديمة.

سيارات مستعملة للبيع بالسعودية للبيع سيارة رينو 14 سنة الصنع 2014 مستعملة للبيع في مدينة الرياض حي المونسية بسعر 19000 ريال سعودي. بقية التفاصيل في الاسفل مواصفات السيارة عبارة عن: نوع ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيك. السيارة متوفرة بلون هيكل خارجي أسود. نوع الوقود المستخدم في السيارة البنزين. السيارة متوفرة بمواصفات إقليمية خليجية. عداد المسافات المقطوعة في السيارة سجل أكثر من 200000 كيلو متر. الكماليات المتاحة في السيارة كالتالي: مدخل يو إس بي، مدخل AUX، مكيف، أكياس هوائية. سيارة كيا مستعملة للبيع

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