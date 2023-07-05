شكرا لقرائتكم خبر عن "لحم أكتافي من السعودية"..شاهد"مغربي"يحج عن الملك عبد العزيزويكشف مفاجأة بشأن جنسية زوجتيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - "لحم أكتافي من السعودية"..شاهد"مغربي"يحج عن الملك عبد العزيزويكشف مفاجأة بشأن جنسية زوجتيه

وثق مقطع فيديو، قيام رجل مغربي، بالحج هذا العام، بنية خالصة عن الملك عبد العزيز، عرفانًا منه بما قدمته له المملكة على مدار 20 عاماً.

وقال الرجل: "فكرت في هدية تليق بمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ولم أجد غير هذه الهدية وأن تكون بنية خالصة لله، وهي الحج عن الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل".

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وأضاف خلال ظهوره على قناة الإخبارية: "لحم أكتافي من هذا البلد المبارك، وعائلتي نصفها مغربي والنصف الآخر سعودي، فقد رزقني الله بأولاد من سيدتين سعوديتين كريمتين".

ودخل الرجل المغربي في نوبة بكاء، وعلق قائلًا: "أسأل الله عز وجل أن يكون هذا الكلام وهذه الأحاسيس خالصة لوجهه الكريم، وأني والله لا أريد منها جزاء ولا شكورا، إلا أنها شيء ونذير من العرفان".

