فقدان مُسنة يمنية في مشعر منى أثناء أداء فريضة الحج

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت أسرة يمنية من محافظة إب (وسط اليمن)، فقدان مُسنة أثناء تأديتها مشاعر الحج بمكة المكرمة.



وقالت الأسرة في بيان وزعته على مواقع التواصل الاجتماعي إن مُسنة تدعى "صفية محمد قائد الجماعي" فقدت في أول أيام عيد الأضحى المبارك في مشعر منى، أثناء رمي الجمرات.



ودعت الأسرة في إعلانها الذي تفاعل معه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مساعدتها في العثور على المفقودة مرفقين صورة حديثة لها.





وكانت وزارة الأوقاف والإرشاد المعنية بشؤون الحجاج اليمنيين، أعلنت في وقت سابق بدء عودة الحجاج إلى البلاد، في حين لم تعلق على الحاثة حتى اللحظة.

