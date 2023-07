مفاجئة من العيار الثقيل... الأهلي السعودي يخطف نجم ليفربول؟من هو؟

أكدت تقارير صحفية، أن نادي الأهلي السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، حسم صفقة انضمام المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن نادي ليفربول بشكل رسمي رحيل مهاجمه روبرتو فيرمينو بعد نهاية عقده بنهاية الموسم المنصرم، ليصبح اللاعب البرازيلي متاحا بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت صحيفة "الرياضية السعودية"، أن روبرتو فيرمينو أصبح لاعبا لنادي أهلي جدة بشكل رسمي.

وقالت الصحيفة في "تغريدة" عبر حسابها على موقع "تويتر"، إن "فيرمينو وقع اليوم في دبي عقد انتقاله بشكل رسمي لتمثيل نادي الأهلي لمدة 3 أعوام مقبلة".

🚨🇧🇷



روبيرتو فيرمينو الى الاهلي السعودي .. Here We Go



😰🇸🇦✅ pic.twitter.com/OznA9qS1od