اخبار الخليج / اخبار اليمن

باللغة العربية.. جيرارد يوجه رسالة لجماهير نادي الاتفاق السعودي (فيديو)

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن باللغة العربية.. جيرارد يوجه رسالة لجماهير نادي الاتفاق السعودي (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - باللغة العربية.. جيرارد يوجه رسالة لجماهير نادي الاتفاق السعودي (فيديو)

خاطب أسطورة فريق الإنجليزي، ستيفن جيرارد، المدير الفني الجديد لنادي الاتفاق السعودي، جماهير الفريق باللغة العربية، في أول تعليق له غداة التعاقد معه.

ونشر نادي الاتفاق، عبر حسابه على موقع "تويتر"، سلسلة من الفيديوهات، وقال أسطورة نادي ليفربول في الفيديو الأول: "مرحبا، أنا ستيفن جيرارد، أنا اتفاقي".

 

بقية التفاصيل في الاسفل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأضاف في الفيديو الثاني: "أنا جاهز".

وأعلن نادي الاتفاق يوم أمس الاثنين، التعاقد رسميا مع ستيفان جيرارد (43 عاما)، ليتولى منصب المدير الفني للفريق حتى صيف عام 2025.

كانت هذه تفاصيل خبر باللغة العربية.. جيرارد يوجه رسالة لجماهير نادي الاتفاق السعودي (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا