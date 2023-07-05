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عدن - ياسمين التهامي - باللغة العربية.. جيرارد يوجه رسالة لجماهير نادي الاتفاق السعودي (فيديو)
خاطب أسطورة فريق ليفربول الإنجليزي، ستيفن جيرارد، المدير الفني الجديد لنادي الاتفاق السعودي، جماهير الفريق باللغة العربية، في أول تعليق له غداة التعاقد معه.
ونشر نادي الاتفاق، عبر حسابه على موقع "تويتر"، سلسلة من الفيديوهات، وقال أسطورة نادي ليفربول في الفيديو الأول: "مرحبا، أنا ستيفن جيرارد، أنا اتفاقي".
بقية التفاصيل في الاسفل
من الأسطورة شخصيًا 🗣️— نادي الاتفاق (@Ettifaq) July 3, 2023
جيرارد يوجه رسالة خاصة لجماهير #الاتفاق ❤️💚#جيرارد_اتفاقي pic.twitter.com/ZcNunj4EtS
وأضاف في الفيديو الثاني: "أنا جاهز".
أعز من يتابع 😍#جيرارد_اتفاقي pic.twitter.com/EYhEYQvalq— نادي الاتفاق (@Ettifaq) July 3, 2023
وأعلن نادي الاتفاق يوم أمس الاثنين، التعاقد رسميا مع ستيفان جيرارد (43 عاما)، ليتولى منصب المدير الفني للفريق حتى صيف عام 2025.
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