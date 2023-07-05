وفاة وإصابة ستة أشخاص في حادث سير على الطريق الرابط بين إب والضالع

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي شخصان وأصيب أربعة آخرون في حادث سير مُروع على الطريق الرابط بين محافظتي إب، والضالع (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن مواطنين اثنين توفيا وأصيب أربعة آخرون، الثلاثاء، إثر انقلاب سيارة كانت تقلهم في منطقة النجد الأحمر بمديرية يريم، شمالي إب.



وأوضحت المصادر أن الضحايا كانوا في طريقهم من صنعاء إلى مسقط رأسهم في مدينة دمت شمالي محافظة الضالع.



ووفقا للمصادر فإن كلا من (عبدالرقيب المعرشي، وعلاء محمد مثنى المعرشي)، توفيا في الحادثة، فيما تعرض (محمد حمود الأسدي وشقيقه منصور حمود الأسدي، وحمود أحمد قايد الأسدي وعبدالله علي أحمد منصور) لإصابات مختلفة، جرى نقلهم إلى أحد مستشفيات ذمار لتلقي العلاج.



وخلال الأسابيع الأخيرة، حصدت الحوادث المرورية أرواح العشرات في خطوط محافظة إب، بالتزامن مع تدني الرؤية والانزلاقات جراء الأمطار التي تشهدها المحافظة، فضلا عن تهالك الطرقات والسرعة الزائدة.

