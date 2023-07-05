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عدن - ياسمين التهامي - الخارجية السعودية تُفاجئ المغتربين بخبر صادم يمنع نهائياً استخراج تأشيرة زيارة الا الشرط!!

خطوات وشروط استخراج زيارة لاقاربك في المملكة العربية السعودية حيث قد شرحنا لك من خلال هذا المقال التفاصيل كاملة حول للحصول على فيزا زيارة بالإضافة للرسوم المطلوبة حسب مدة البقاء في المملكة، فتابعوا معنا الأتي.شروط استخراج فيزا زيارة والتي حددتها وزارة الخارجية السعودي

: – ثم الدخول للموقع الإلكتروني “من هنا“، والتقدم بطلب الفيزا. يتم التصديق على الطلب عن طريق مكتب الغرفة التجارية. عند أخذ الفيزا يتم دفع الرسوم اللازمة والتي سنذكرها لكم في الفقرات الآتية. طريقة التقديم على طلب الفيزا عبر الإنترنت – بعد الدخول للموقع الإلكتروني السابق ذكره، يجب إنشاء حساب شخصي للشخص المقيم بالمملكة وتسجيل الدخول. – تسجيل كافة البيانات المتعلقة بالشخص المقيم. لا بد من تسجيل بيانات الزوار وجهة عملهم. – حفظ رقم الطلب ومعلوماته؛ لاستخدامه حين الاستعلام عنه.

بقية التفاصيل في الاسفل

– ملء النموذج الإلكتروني لطلب استخراج الفيزا. – في خانة “اسم الكفيل” يتم كتابة اسم المقيم.في خانة “مدة الزيارة” يتم كتابة المدة. – التأكد من صحة البيانات، ثم الضغط على “إرسال الطلب”. –

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رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني. يتم دفع الرسوم في مكتب الغرفة التجارية.الأوراق المطلوبة من المسافر لاستخراج الفيزا يجب أن يكون المسافر على علم بالأوراق التي سيقدمها من أجل الحصول على الفيزا، ونعرض لكم كل الأوراق المطلوبة من خلال ما يلي:

مرتب، ويكون مختومًا من جهة العمل، ويُرفق معه ورقة تحمل معلومات عن مهنة المسافر.جواز السفر، وصورة منه. جواز سفر الأشخاص الزائرين، وصورة منه. ص

التخرج، وتكون موثقة من وزارة الخارجية.نسخة من شهادة ميلاد المسافر إن كان المسافر أبًا أو أمًا، أو كليهما. إن كان المسافر زوجةً وأبناءها، يتم تقديم وثيقة الزواج ونسخة من شهادات ميلاد أبنائها. صورة شخصية بخلفية بيضاء. رسوم التأشيرة :-

وزارة الخارجية السعودية الرسوم اللازم دفعها، حتى يتسنى للمسافر الإقامة، ونتعرف على رسوم كل منهما من خلال ما يلي: إن كانت المدة من 14 يوم إلى 3 أشهر، يتم دفع 300 ريال. إذا كانت المدة 6 أشهر، يتم دفع 3000 ريال. إن كانت المدة سنة كاملة، يتم دفع 5000 ريال. إذا كان المسافر سيقيم لمدة عامين، يتم دفع 8000 ريال. قرارات من المملكة العربية السعودية أدخلت الفرح في قلوب الشباب والشابات السعوديين..هذا ما حدث! قرارات من المملكة العربية السعودية أدخلت الفرح في قلوب الشباب والشابات السعوديين.

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