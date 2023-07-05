وفاة شاب عشريني غرقاً في بركة مياه بمحافظة حجة

المنامة - ياسر ابراهيم - توفي شاب عشريني، غرقاً في بركة مياه بمحافظة حجة (شمالي غرب اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن الشاب (عبده علي عبده الجماعي 22 عاماً) توفي غرقا، الثلاثاء، في إحدى برك المياه أثناء محاولته السباحة.



وأوضحت المصادر أن الأهالي قاموا بعملية شفط المياه من البركة وانتشلوا الجثة.



وتأتي هذه الحوادث امتداداً لحوادث غرق مماثلة شهدتها العديد من محافظات الجمهورية، خلال الأيام والأسابيع الأخيرة، وتسببت بوفاة العشرات غالبيتهم من الأطفال، وذلك بالتزامن مع موسم الأمطار وامتلاء السدود والحواجز المائية.

