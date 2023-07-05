اليمن.. مسلحون يغتالون قياديا في حزب الإصلاح في مدينة المخا غربي تعز

المنامة - ياسر ابراهيم - اغتال مسلحون مجهولون مساء اليوم الأربعاء، قياديا في حزب التجمع اليمني للإصلاح في مدينة المخا الساحلية جنوب غربي اليمن.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، إن مسلحين مجهولين اغتالوا الشيخ "علي الحيسي"، أحد وجاهات حزب الإصلاح في مدينة المخا الساحلية غربي تعز.



ويعد الشيخ الحيسي من أبرز الواجهات الاجتماعية الفاعلة في مدينة المخا وكان قياديا ميدانيا في المقاومة الشعبية التي خاضت معارك تحرير المدينة الساحلية من مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، حيث شارك في تحرير الشريط الساحلي من باب المندب حتى مدينة الحديدة.

وتخضع مدينة المخا لسيطرة قوات ما يسمى "المقاومة الوطنية" التابعة لعضو المجلس الرئاسي العميد طارق صالح، والمدعومة من دولة الإمارات.

