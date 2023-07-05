الأمم المتحدة تحذر من خطر فيضانات متوقعة باليمن خلال يوليو

حذرت الأمم المتحدة، الأربعاء، من خطر حدوث فيضانات متوقعة بمناطق مختلفة في اليمن خلال يوليو/ تموز الجاري.



جاء ذلك في تقرير أصدرته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).



وقال التقرير إن "اليمن شهد خلال يونيو/ حزيران الماضي أمطارا غزيرة ما تسبب بفيضانات مدمرة دفعت عشرات الأشخاص إلى الفقر".



وأشار إلى أن "التوقعات لشهر يوليو الجاري تُظهر هطول أمطار غزيرة على محافظات ذمار وإب (شمال) والضالع ولحج (جنوب)، وتعز (جنوب غرب)".



وحذرت المنظمة من أن "حوالي 1500 شخص معرضون لخطر التأثر بالفيضانات المعتدلة في هذه المناطق" دون مزيد من التفاصيل.



ومنذ منتصف مارس/آذار الماضي بدأ موسم الأمطار في اليمن، متسببا بتضرر آلاف الأسر خصوصا النازحة، مع سقوط وفيات وإصابات.



المصدر: الأناضول

