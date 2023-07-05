شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بمهر خيالي.. زواج هيفاء وهبي من أوسم أمير سعودي بعد لقاء عابر في أحد فنادق القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداولت العديد من الصفحات والمواقع الإخباريّة خلال الساعات الماضية أخبار تتحدث عن زواج الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من أمير سعودي.

وذكرت الصفحات التي نشرت الخبر، أن وهبي ارتبطت بأمير سعوي أصغر منها سناً، بعد لقاء عابر جمعهم في أحد فنادق القاهرة.

وفي التفاصيل، فإن اللقاء بين وهبي والأمير السعودي حصل خلال تواجدهما بأحد فنادق القاهرة.

وقالت المصادر أن إسم الأمير الشاب سعود، وتقدم بطلب يدها للزواج من اللقاء الأول، إلا أن وهبي رفضت طلبه، ظناً منها أنه مجرد طريقة للتعبير عن حبه وإعجابه بها.

وأضافت بأن سعود حصل على رقم غرفة هيفاء وهبي، وأعاد طلب يدها مرة جديدة فوافقت على الزواج منه.

حيث قالت الصفحات أن هيفاء وافقت على العرض بانتظار أن يتم تحديد موعد الزفاف في الفترة القادمة.

ووصل المهر المتفق عليه إلى حوالي 200 ألف دولار أمريكي من قبل الأمير السعودي.

ورغم انتشار هذه الأنباء بشكل واسع عبر منصات التواصل، إلا أن وهبي لم تعلق على الأمر حتى الآن.

وتزوجت هيفاء أول مرة من ابن عمتها “نصر فياض” زواج عائلي وأثناء حملها سافرت معه إلى أفريقيا حيث كان يعمل.

وخلال فترة حملها عادت إلى لبنان ووضعت طفلتها في بيروت وتم طلاقهما بعد انجاب ابنتها زينب في يونيو 1993.

وفي 24 أبريل 2009 تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة و انفصلت عنه في نوفمبر 2012.

ويعود سبب انفصالهما وفق تصريح سابق لأبو هشيمة، لاختلاف وجهات نظرهما حول أمور كثيرة.