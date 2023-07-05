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عدن - ياسمين التهامي - تستغرق أكثر من 9 ساعات.. فريق طبي وجراحي بمستشفى الملك عبد الله يقرر فصل توأم سيامي سوري

قرر الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية بمستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بالرياض، إجراء عملية جراحية دقيقة يوم الخميس لفصل التوأم السيامي السوري بسام وإحسان.

وأوضح رئيس الفريق الطبي والجراحي المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، أنه من المتوقع أن تستغرق العملية 9 ساعات ونصف وتجرى على خمس مراحل ويشارك فيها 26 عضوا من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر الفنية والتمريضية والمساندة.

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وأضاف أن التوأم السوري "بسام وإحسان" قدما من تركيا بتاريخ 22 مايو 2023، ويبلغ عمرهما 32 شهرا ووزنهما معا 19 كيلوغراما، مشيرا إلى أن الفريق الطبي قد قام بإجراء فحوصات طبية دقيقة أظهرت اشتراك التوأم في منطقة أسفل الصدر والبطن والكبد والأمعاء.

كما بينت الفحوصات أن التوأم "إحسان" يعد متطفلا على أخيه "بسام" نظرا لعدم وجود الجهاز البولي والتناسلي (الكليتان والحالبان والمثانة والأعضاء التناسلية الذكورية)، كما يعاني "إحسان" من عيوب خلقية كبيرة في القلب تعيق حياته مع ضمور في التطور العصبي لديه، مما يجعل فرصة بقائه على قيد الحياة ضئيلة للغاية.

وأكد الدكتور الربيعة أن الفريق الطبي وحرصا على المحافظة على حياة التوأم "بسام" قرر إجراء عملية الفصل، ويتوقع الفريق الجراحي أن التوأم "إحسان" لن يتمكن من العيش نظرا لعدم اكتمال أعضائه ووجود عيوب خلقية كبيرة في القلب تعيق الحياة.

وبين أن هذه العملية تعد رقم 58 ضمن البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة حيث أشرف البرنامج على 130 حالة من 23 دولة منذ عام 1990.