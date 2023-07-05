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عدن - ياسمين التهامي - طبيب سعودي يحذر من بهار تستخدمة السيدات للطبخ يسبب الكثير من الأمراض الخطيرة احذره فورا

كشف طبيب قلب، عن وجبة الإفطار الأفضل لصحة القلب، بالإضافة إلى اقتراحات أخرى.

وأوضح ويست أنه يدمج بانتظام الفواكه ذات القليل من السكر في وجبة الإفطار، مثل التوت والتفاح وأحيانًا الأناناس، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات. ويقوم بتناولها مع الزبادي قليل الدسم والجرانولا لزيادة محتوى الأليويتابع. كما يقدم لنفسه أحيانًا بيضة مخفوقة مع الأفوكادو على الخبز المحمص والقليل من الصلصة الحارة، للحصول على مزيج رائع من البروتين والألياف والمغذيات.

وأضاف ويست أنه لا يتناول هذه الوجبة كل يوم بسبب محتواها من الدهون والكوليسترول. ويفضل استخدام صلصة سريراتشا التي تحتوي على الكابسيسين، وهي مادة تمتلك خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة.

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وبحسب موقع باراد، يمكن للنظام الغذائي النباتي أيضًا أن يساهم في خفض مدخول الكوليسترول.

ويقدم الموقع أفكارًا أخرى لوجبة الإفطار، مثل تناول الفواكه والخضروات التي تحتوي على القليل من الكوليسترول وتحتوي على الألياف والفيتامينات المفيدة للقلب. كما يمكن تناول منتجات الألبان قليلة الدسم أو منزوعة الدسم.

يوصي النظام الغذائي DASH (النهج الغذائي لوقف ارتفاع ضغط الدم)، الذي أقرته جمعية القلب الأميركية والكلية الأميركية لأمراض القلب، بتناول حصتين إلى ثلاث حصص من منتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية من الدهون، نظرا لمحتوى الفيتامينات والمعادن.

ويشدد ويست على أن "أفضل نصيحة طبية في الوقت الحالي هي تقليل تناول السكر إلى أقل قدر ممكن، لكن من المهم الانتباه أن بعض السكر مطلوب لاحتياجات غذائية". الإصابة بالسرطان.