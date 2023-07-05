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عدن - ياسمين التهامي - عاجل: عمليات احتيال عالمية تستهدف اقتصاد السعودية والزهراني يوجه تحذير طارئ للمواطنين في المملكة

كشف خبير تقني سعودي عن عملية إحتيال عالمية يتعرض لها الإقتصاد السعودي، ودول أخرى قوية اقتصادياً.

وأوضح الخبير التقني سالم الزهراني خلال حديثة في “برنامج اليوم”، إن عمليات الاحتيال الأخيرة أصبحت تقودها منظمات ومؤسسات عالمية ، تستهدف الدول الأقوى اقتصاديًا في العالم ومنها السعودية.

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نهب وسرقة المواطنين

وقال الزهراني أن عمليات الاحتيال تنفذها شركات عالمية من أجل إجراء عمليات نهب وسرقة للمواطنين وحتى للمؤسسات الحكومية داخل الدول، باستخدام طرق ملتوية عبر تقنية الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن المملكة العربية السعودية من ضمن المستهدفين من هذه العمليات، باعتبارها من أقوى الدول في العالم من الجانب الاقتصادي.

وأشار إلى أن هذه العمليات هي عمليات تخريبية تستهدف إضعاف اقتصاد الدول القوية، وسرقة المواطنين من خلال استخدام تقنيات المعلومات والذكاء الاصطناعي.