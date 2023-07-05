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مسكت الخيار بيدها ووضعته بهذه المنطقه بكل وقاحة .. شاهد ماذا تفعل به وأين وضعته بدون خجل!

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مسكت الخيار بيدها ووضعته بهذه المنطقه بكل وقاحة .. شاهد ماذا تفعل به وأين وضعته بدون خجل! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اعادت حسابات نشر مقطع فيديو للراقصة المصرية ، وفيديو جديد عبر حسابها الخاص على تطبيق “انستغرام”، وظھرت في الفیديو، وهي ترتدى فستان قصير فيما لجأت إلى الإغراء بأسلوب مبالغ.

وظهرت سما المصري في الفيديو وهي تتجول بأحد الأسواق التجارية فى قسم الخضار والفاكهة ، وقامت سما بمسك الخيار والإشارة إليه بطريقة تحمل إيحاءات مُخلة ثم وضعته على الاستاندات .

وهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة المصرية مطالبين السلطات بالقبض عليها بتهمة نشر الرذيلة واستعراض جسدها بطريقة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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