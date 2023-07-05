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عدن - ياسمين التهامي - مرسوم ملكي يقضي بتجديد اقامات الأجانب من هذه الجنسية داخل السعودية مجانًا وعلى الفور

مرسوم ملكي يقضي بتجديد اقامات الأجانب من هذه الجنسية داخل السعودية مجانًا وعلى الفور تمديد إقامة الأجانب من بعض الجنسيات في المملكة، طبقت الهيئة العامة لشئون الجوازات بالسعودية باقة من الإجراءات الحديثة من أجل إمداد فترة الإقامة الخاصة بتأشيرة المعتمرين لحاملي الجنسية السودانية نظراً لما تشهده تلك الدولة في الوقت الحالي من اضطرابات أمنية وعسكرية، حيث نجد أن هناك العديد من البلدان العربية شهدت وفود عدد كبير من السودانيين ممن بدأوا بالاستيطان بها مع عدم رغبتهم للرجوع إلى بلدهم مرة أخرى، ومن هنا دعونا نوضح لكم أبرز ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن هذا الأمر. بقية التفاصيل في الاسفل تمديد إقامة الأجانب من بعض الجنسيات في المملكة وفقاً للتوجيهات المطبقة مؤخراً من قبل القيادة الملكية فنجد أنها تشير إلى تنفيذ واحداً من القرارات الهامة باتجاه جنسية بعينها وهي السودانية ليتم تطبيق الخدمة الخاصة بإضافة كل معتمر سوداني بالمملكة والهدف الرئيسي من هذا القرار تقديم آليات المساعدة الكاملة للوافدين من هذه البلد. من أهم شروط الخدمة: يقوم قريب المعتمر أو أي من ذويه المقيم بالمملكة بتحويل التأشيرة الخاصة بالعمرة لتأشيرة زيارة مدرجا تحت هذا البند التأشيرات الشخصية وأيضاً العائلية وفقاً للشروط التي تم الإفصاح عنها من قبل المنصة الالكترونية ابشر. التأشيرات العائلية/ الشخصية في المملكة من خلالها يمكن لأي معتمر أن يستقطب أي من ذويه للدولة السعودية وهي كبديل عن التأشيرات الخاصة بالعمرة.

بالإضافة لتوفير خدمة التعديل لأسماء المستضيفين بموجبها يتم التعديل لاسم المستضيف بسجل المعتمرين إذا كان الأمر يتطلب ذلك. أوضحت المملكة أن ستعفي أي معتمر سوداني من دفع أي رسوم خاصة بتلك الخدمة لأول مرة خاصةً لمن يواجه صعوبة بمغادرة البلاد بتلك الفترة.

كيفية التقديم على خدمة استضافة المعتمرين السودانيين

بموجب باقة من الخطوات البسيطة يمكن لأي من الأفراد السودانيين إتمام تلك الخدمة بكل سهولة ما عليك سوى تطبيق تلك النقاط: توجه لمنصة أبشر. توجه لخدمة أبشر أفراد. اختر خانة “خدماتي”. قم باختيار أيقونة الجوازات. حدد القسم الخاص بتأشيرات الزيارة. اختر أيقونة “طلب استضافة المعتمرين السودانيين”. قم بارفاق النسخة الخاصة بجواز السفر. إرفاق النسخة الخاصة بتأشيرة القدوم. ابدأ بتدوين شرح دقيق بتلك الخانة الخاصة بوصف الطلب. ما هي حقيقة تمديد إقامة الأجانب من بعض الجنسيات في المملكة؟ نعم سيتم تطبيق الخدمة الخاصة بإضافة كل معتمر سوداني بالمملكة والهدف الرئيسي من هذا القرار تقديم آليات المساعدة الكاملة للوافدين من هذه البلد. ما هي شروط تمديد زيارة المعتمرين السودانيين بالمملكة؟ أن يقوم قريب المعتمر أو أي من ذويه المقيم بالمملكة بتحويل التأشيرة الخاصة بالعمرة لتأشيرة زيارة مدرجا تحت هذا البند التأشيرات الشخصية وأيضاً العائلية وفقاً للشروط التي تم الإفصاح عنها من قبل المنصة الالكترونية ابشر.

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