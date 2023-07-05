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عدن - ياسمين التهامي - انتشار وباء قاتل في السعودية تحصنوا بسرعة. والصحة تصدر أوامر للمستشفيات باخلاء ثلاجات الموتى...

أصدرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، قرارًا بمنع احتجاز الجثامين والمرضى والأوراق الثبوتية بسبب المطالبات المالية.

وشددت «الصحة» في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: أنه “حسب المادة الثلاثين من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية.

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تسليم الجثامين وخروج المرضى أو المواليد، هو حق للشخص نفسه، أو ولي أمره أو ذوي المتوفى، وليس مشروطًا بأي إجراء مالي”.

الا يحق الاحتفاظ بالجثث مقابل المستحقات

وأضافت «الصحة»: «لا يحق للمؤسسة الصحية مقابل طلبات: الإلزام بتوقيع سندات مالية، أو الاحتفاظ بجثث المتوفين، مقابل مستحقات مالية.أو الاحتفاظ بالأوراق الثبوتية مقابل مستحقات مالية، أو احتجاز المواليد، أو احتجاز المرضى وعدم السماح لهم بالخروج».وحثت الجميع على الإبلاغ عن مثل هذه الممارسات المخالفة.