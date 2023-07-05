شكرا لقرائتكم خبر عن راموس يفاضل بين الدوري السعودي والأمريكي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد فابريزيو رومانو خبير الانتقالات أن مدافع باريس سان جيرمان وقائد ريال مدريد سيرجيو راموس، يفاضل حاليا بين الدوري السعودي للمحترفين، وكلك الدوري الأمريكي بعد رحيله عن النادي الباريسي.

وقال رومانو عبر “تويتر”: “نفهم الآن اقتراب إنتر ميامي من سيرجيو راموس، لكن هناك خيار آخر على الطاولة ينتظر سيرجيو لاختيار فريقه التالي”.

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أشار: “هناك ناديان سعوديان يحرصان أيضا على التعاقد مع راموس، والقرار متروك له هو وعائلته”.