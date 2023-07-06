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بينهم فتاة.. إصابة ثلاثة أشخاص بحريق في مخيم للنازحين بمأرب

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المنامة - ياسر ابراهيم - أصيب ثلاثة نازحين، بينهم فتاة، اليوم الأربعاء، إثر حريق شبّ في مخيم للنازحين بمحافظة مارب، شمال شرقي اليمن.

وحسب مصادر إعلامية، فإن حريقًا شب في إحدى خيام الساكنين بمخيم الفاو للنازحين بمأرب، ما ادى إلى اصابة ثلاثة اشخاص بينهم فتاة بجروج متوسطة أسعفوا على إثرها للمستشفى.

وكانت مصادر رسمية قد أكدت وقوع 112حريقا قد وقعت في مخيمات النازحين بمأرب منذ مطلع العام الجاري، وأدت إلى وفاة 6 نازحين واصابة 20 آخرين.

جدير بالذكر أن أغلب الحرائق المنتشرة في مخيمات النازحين بمأرب تعود أسبابها بحسب الجهات الرسمية إلى التماس الكهرباء

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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