قيادي إصلاحي: اليمنيون يخوضون معركة استعادة الدولة والسلم الأهلي 

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد نائب رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح، عدنان العديني، الأربعاء، أن الشعب اليمني يخوض معركة مزدوجة لاستعادة الدولة والسلم الأهلي.

جاء ذلك في تغريدة مقتضبة نشرها على صفحته في "تويتر" تعليقا على اغتيال القيادي في الإصلاح الشيخ علي الحيسي بمديرية المخا غرب تعز، برصاص مسلحين مجهولين.

وقال العديني: "يخوض الشعب اليمني معركة مزدوجة في جبهة المليشيا من أجل استعادة الدولة، وفي جبهة الاغتيالات لاستعادة السلم الاهلي، معركة ضد الارهاب ثنائي الرأس، والذي يستهدف الدولة والمجتمع في نفس الوقت".

يشار إلى أن جريمة اغتيال الحيسي، تأتي استمرارا لجرائم الاغتيالات التي استهدفت عدد من القيادات الوطنية لا سيما التي كان لها أدوارا بارزة في مواجهة انقلاب مليشيا الحوثي.