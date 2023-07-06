شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 6-7-2023 في البنوك المصرية.. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 6-7-2023 في البنوك المصرية..

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.24 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر:

بقية التفاصيل في الاسفل

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.20 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال في البنك التجاري الدولي:

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي عند 8.19 جنيه للشراء 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي:

وسجل سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي 8.14 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي:

وسجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي:

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.24 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك التعمير والإسكان

بلغ سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان، 8.21 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي، 8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الاستثمار العربي إلى 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، بلغ مستوى صرف عند: 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.