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عدن - ياسمين التهامي - مسن سعودي تزوج 3 نساء بحثًا عن ولد.. وعند زواجه الرابعة حدثت المفاجأة (شاهد)

رزق مسنسعودي عمره 72 عاماً بثلاث توائم من زوجته الرابعة بعد حرمان لخمسين سنة. وقال مستشفى الفلوجة للنسائية والأطفال التعليمي التابع لدائرة صحة الأنبار في إن كادره أجرى عملية قيصرية ناجحة لسيدة عمرها 33 وضعت ثلاث توائم إناث . بقية التفاصيل في الاسفل وحرم والد التوائم الثلاث من الإنجاب لمدة 50 سنة رغم زواجه من 3 سيدات، ورزق بالتوائم من زوجته الرابعة. وقالت طبيبة عراقية أن الولادة تمت الشهر الثامن من الحمل والبنات التوأم وأمهم بصحة جيدة ماعدا إحداهن تعاني من نقص في الوزن

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