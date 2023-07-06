شكرا لقرائتكم خبر عن سائق سعودي يجمع كنز ضخم بأكثر من مليون ونصف ريال من خلال تطبيقات التواصل..لن تصدق مافعل! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سائق سعودي يجمع كنز ضخم بأكثر من مليون ونصف ريال من خلال تطبيقات التواصل..لن تصدق مافعل! 2023/07/06 الساعة 09:15 صباحاً (جهينةيمن) بقية التفاصيل في الاسفل �قال جابر المطيري في حديثه على قناة العربية:” أنه كان يقضي أكثر من 18 ساعة يوميًا بين عمله الأساسي وتطبيقات النقل التشاركي .”وسُمي المطيري بعميد الكباتنة الذين أنشأوا مجموعات إرشادية خاصة، تجمع أكثر من 5 ألف صائم لتبادل المعلومات والمستجدات ونقاش أبرز التحديات التي يتصدرها جشع شركات تطبيقات التوصيل .

فيما بدأ الكابتن في تأسيس تطبيقه الخاص ومحاولة الانخراط في مشروعات ريادة الأعمال . �قال جابر المطيري في حديثه على قناة العربية:” أنه كان يقضي أكثر من 18 ساعة يوميًا بين عمله الأساسي وتطبيقات النقل التشاركي .”وسُمي المطيري بعميد الكباتنة الذين أنشأوا مجموعات إرشادية خاصة، تجمع أكثر من 5 ألف صائم لتبادل المعلومات والمستجدات ونقاش أبرز التحديات التي يتصدرها جشع شركات تطبيقات التوصيل .فيما بدأ الكابتن في تأسيس تطبيقه الخاص ومحاولة الانخراط في مشروعات ريادة الأعمال .

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