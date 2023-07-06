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عدن - ياسمين التهامي - للمغتربين..السعودية تعلن عن قائمة جديدة المهن المسموح للمقيمين في المملكة العمل بها بدون كفيل

لذلك بدئ الكثيرون بالتوافد إلى المملكة عقب اكتشاف الابار النفطية حيث بدأت المملكة منذ ذلك الحين في استقدام الكثير من الكوادر الفنية والمهنية من مختلف أنحاء العالم.



في اخر القرارات والمراسيم التي أعلن عنها في المملكة فقد تقرر الغاء الكفالة للمقيمين داخل السعودية والوافدين إليها في بعض المجالات من اجل تسهيل عملهم وابعادهم عن اي ضغوطات اجتماعية تستغل ظروف الاجتماعي لهم فقد منحت المملكة فرصة لبعض المجالات في أن يتمكنوا من العمل دون احتياج الكفيل.

احتياجات المملكة في سوق العمل بالمهن المختلفة

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في ظل الاحتياجات الشديدة من المملكة في بعض المهن فقد أتاحت المملكة لهذه الفئات العمل دون اي احتياج لكفيل للعمل وهو في ظل الحدود التي وضعتها القوانين داخل المملكة, وتحتاج المملكة إلى العديد من العمال المهرة في تخصصات مختلفة والذين منهم الامريكيون والاوروبيون الذين يعملون في مجالات البتروكيماويات.



فيما يعمل العديد من المصريين في مجالات هامة بالمملكة والتمريض والتدريس والأطباء والمهندسين, كذلك يعمل العديد من العمال الفلبينيين في مجالات الصحة والنفط.

فيما حددت المملكة بعض المجالات التي يمكن العمل بها بدون كفالة والتي كان منها:

المهن الادارية.الاطباء والتمريض.المهندسين الميكانيكا.المدراء الاداريين.المقاولات.الورش والحرف اليدوية.المقاولات.

والعديد من المهن الأخرى المختلفة التي تواجهه المملكة فقر في العمالة داخلها من غير السعوديين فيما تحاول المملكة إلى إدخال السعوديين في العديد من المجالات المختلفة والتي تهدف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إلى إلغاء الكفالة بالتنقل الوظيفي والسفر والعمل داخل المملكة.