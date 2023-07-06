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عدن - ياسمين التهامي - شاهد الفنان السعودي فايز المالكي يسخر من شاب بسبب جزمته ووضع وشم على ذراعه
انتشر مقطع فيديو للفنان فايز المالكي وهو يسخر من ملابس ومظهر أحد الشباب.
وبحسب الفيديو، سخر المالكي من قيام الشاب بوضع وشم كثيف على ذراعه واصفا ذلك ب "الشخابيط"، كما انتقد الحذاء قائلا: "شايل بلكة في رجله".
وأشار الشاب إلى أن سعر الحذاء نحو 5 آلاف دولار ، ورد المالكي قائلا:" ما بشتريه ب 5 ريال"، لافتا إلى أن ملابسه التي يرتديها سعرها 120 ريال فقط.
كما سخر المالكي من ارتداء الشاب سلسال في عنقه، وآخر في يده، فيما أكد الشاب أنه يعجبه مظهره وغير نادم على هذه الإطلالة.
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