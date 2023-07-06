شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتزوج فتاة جميلة ماتعرف تطبخ أوأخرى ليست جميلة وتعرف تطبخ؟شاهد:شبان سعوديين يجيبون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هل تتزوج فتاة جميلة ماتعرف تطبخ أوأخرى ليست جميلة وتعرف تطبخ؟شاهد:شبان سعوديين يجيبون

وثق مقطع فيديو استطلاعا لرأي عدد من المواطنين بشأن تفضيل الزواج من فتاة جميلة لكن ما تعرف تطبخ أو الزواج من فتاة ليست جميلة وتعرف تطبخ.

وقال شاب: " أتزوج واحدة حلوة وما تعرف تطبخ، شينة ذي وش نسوي فيها، هذي عاد القم اسمها"، وتابع شاب آخر: " طبعا بدون تفكير واحدة حلوة وما تعرف تطبخ.. يعني أنا بعيش مع واحدة حلوة ولا بعيش مع طبخها".

بقية التفاصيل في الاسفل

بينما قال رجل : " اختار واحدة شينة وتعرف تطبخ، الأكل شيء أهم، واتفق معه شخص آخر قائلا: " أول شيء أنا مثل الدب.. لازم الطبخ".

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