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عدن - ياسمين التهامي - أول حلاقة سعودية تثير جدلاً على مواقع التواصل في المملكة العربية السعودية.. فيديو

تصدّر وسم أول حلاقة سعودية مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تداول مقطع فيديو لفتاة سعودية وهي تقوم بالحلاقة لطفل داخل أحد الصالونات في المملكة العربية السعودية.

وظهرت المواطنة السعودية “وفاء” وهي أول حلاقة سعودية وهي تقص شعر طفل في صالون حلاقة مخصص للأطفال في الطائف.

بقية التفاصيل في الاسفل

وقالت وفاء في الفيديو: “في كل المهن الشريفة، سواء للرجل أو المرأة، الأهم هو الإتقان في العمل والأمانة”.

وأضافت: “أنا وجميع الفتيات السعوديات واجهات لوطننا الغالي، وطالما أنني لم أخرج عن القيم والشرع فسأستمر في عملي

وقالت وفاء إنها تعمل في المهنة منذ سنتين، مشيرة إلى أنها تعمل حالياً من البيت، وأنها تأمل في افتتاح محل للحلاقة

يحمل اسمها. فيما قالت والدتها في الفيديو إنها تفتخر بابنتها وتدعهما.

وأثار الفيديو الكثير من الجدل في السعودية بين مؤيد ومعارض، حيث اعتبرها البعض موهبة تستحق الدعم، فيما

اعتبر آخرون أن هذا العمل لا يناسب المرأة.

المغرد عبد الرحمن المطيري، الذي قام بتصوير الفيديو، عبّر عن فخره بما قامت به وفاء، وقال إنها “كفو، وبنت رجال”.

عزالله انها كفو وبنت رجال

افتخرت بموهبتها ولا استحت

وأمها معها خير سند

واليوم تفتخر إنها #اول_حلاقه_سعوديه

يازين شغلها وإبداعها بنت #الطائف 👌🏻🇸🇦



pic.twitter.com/rgEwzZgavR — عبدالرحمن المطيري (@abd_ml1) September 11, 2021

في المقابل انتقد محمد اليحيا هذا الفيديو، وقال إن المطيري سافر من القصيم إلى الطائف ليقوم بتصوير أول حلاقة،

مضيفاً: “كنت أظنه سيقدم لنا إنجازاً علمياً”. وفي تغريدة أخرى وصف اليحيا الأمر بأنه “إساءة للسعودية وللمرأة السعودية”

وشهدت الآونة الأخيرة انخراط المرأة السعودية في العديد من الوظائف التي لم تكن متاحة لها من قبل، حيث أصبحت

جندية وحارسة في الحرم، إضافة إلى العديد من الوظائف الإدارية الأخرى.

وتسعى الحكومة لفتح أبواب العمل أمام النساء في كثير من المجالات بغية تقليص نسبة البطالة بين المواطنين، وسبق

أن قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن المرأة هي نصف المجتمع، وليس معقولاً أن يبقى هذا النصف

دون عمل.